PLN responde a ministro Chaves tras ser tildado de “comunista”

Luego de que el expresidente y ministro de Hacienda y de Presidencia, Rodrigo Chaves asegurara que el Partido Liberación Nacional (PLN) se volvió “comunista”, el secretario general de la organización política, Miguel Guillén, aseguró que los calificativos del exmandatario “son falsos”.

Los señalamientos de Chaves contra el PLN y otras bancadas legislativas surgieron luego de la firma del “Pacto Patriótico”, que dio como resultado la creación de la Red Nacional de Sectores Sociales (Renases), conformada por tres fracciones del Congreso y varios sindicatos.

“Esa frase no solo es falsa: revela una enorme pobreza histórica. Costa Rica no se construyó con etiquetas. Se construyó cuando adversarios profundos tuvieron la grandeza de hablar por encima del odio”, dijo Guillén en un mensaje divulgado por escrito.

Chaves cuestionó a los partidos políticos y los tildó de “añejos”, el 2 de julio, durante la firma del proyecto que daría luz verde a la Marina de Limón.

A la vez mencionó que, mientras Chaves cuestiona sobre “fantasmas ideológicos”, miles de costarricenses esperan respuestas sobre el ROP; las familias viven con miedo por la inseguridad; y el país sigue esperando inversión seria en infraestructura pública”.

“Costa Rica no necesita más gritos desde el poder. Necesita responsabilidad. La historia no honra a quienes dividen con etiquetas; honra a quienes dialogan para salvar lo esencial”, señaló Guillén.

Renases fue lanzada públicamente el 29 de junio mediante la firma del “Pacto Patriótico Costarricense” con las fracciones del PLN, el Frente Amplio (FA) y la Coalición Agenda Ciudadana (CAC).

La actividad se realizó en el Salón de Expresidentes de la Asamblea Legislativa, donde representantes de sindicatos y sectores sociales, sindicales, educativos, agropecuarios y de salud presentaron la iniciativa como una plataforma de articulación para defender sus agendas ante el Congreso.