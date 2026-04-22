PLN renunciará parcialmente a su deuda política

La presidencia del Partido Liberación Nacional (PLN) aseguró que renunciará parcialmente a su deuda política y exigió una reforma para rebajar el financiamiento electoral.

Así lo dio a conocer el presidente del PLN, Ricardo Sancho, a través de un comunicado, “tras observar cómo otras agrupaciones, como el partido Pueblo Soberano (PPSO), renunciaron al 58% de su deuda política”.

Sin embargo, el comunicado no menciona de cuánto es la renuncia parcial de la deuda política.

Sancho solicitó al directorio del PLN proceder con la renuncia parcial a la deuda política e instó a la recién electa fracción legislativa la presentación de un proyecto de ley para rebajar el porcentaje de la deuda política de forma permanente.

“La política es servicio, no un botín. Los recursos públicos deben utilizarse para generar bienestar y oportunidades para la ciudadanía, no para enriquecer estructuras partidarias”, dijo Sancho en un comunicado.

A la vez, llamó a las demás organizaciones políticas a que acompañen la iniciativa.

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PPSO renunció al 58%

En marzo, la presidenta electa Laura Fernández, renunció a más de la mitad de la deuda política.

Según explicó la futura mandataria, el PPSO, agrupación política que la llevó al poder, dejará de percibir cerca de ¢11.500 millones debido a una promesa hecha al iniciar la carrera electoral.