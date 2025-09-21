El Partido Liberación Nacional (PLN) rechazó la decisión de la Municipalidad de Heredia de retirar el nombre del expresidente Óscar Arias Sánchez del Palacio de los Deportes.

La moción fue presentada por regidores del Frente Amplio, quienes argumentan que la Ley 3535 prohíbe nombrar espacios públicos con el nombre de personas aún vivas, y que las inscripciones en el Palacio se colocaron sin cumplir este requisito.

En un comunicado, el PLN calificó la medida como un “triunfo pírrico” de quienes, según el partido, celebran “el orgullo de las dictaduras militares que gobiernan Nicaragua y Venezuela”.

Según los dirigentes liberacionistas, la acción desconoce el verdadero significado del homenaje: no se trata de un reconocimiento personal, sino de la celebración de una tradición de paz que representa a todos los costarricenses.

A su vez, el partido recordó que Oscar Arias Sánchez ganó el Premio Nobel de la Paz por su papel en las negociaciones que pusieron fin a los conflictos armados en Centroamérica: “Su valentía y firmeza fueron reconocidas por líderes mundiales políticos, académicos y religiosos”, destacó el PLN.

Imagen con fines ilustrativos – Fotografía: Raquel Vargas

El comunicado también recordó que el Palacio de los Deportes fue construido en su mayoría con aportes privados de ciudadanos que compartieron la visión de Arias:

“Es sorprendente que, 36 años después del homenaje en su provincia natal y más de 20 años después de que una ley denominara al Palacio ‘Premio Nobel de la Paz’, se retire su nombre de estas instalaciones”, señalaron.

El PLN hizo un llamado a la reflexión pacífica y advirtió que, en momentos en que Costa Rica enfrenta inseguridad y riesgos para la paz social, “estos actos bochornosos solo alertan que el odio y el miedo están calando en los tomadores de decisiones”.