El Partido Liberación Nacional (PLN) rechazó la moción para dar vía ultra rápida al proyecto de Jornadas 4-3, medida impulsada por la Unidad Social Cristiana y varias bancadas del Congreso con el objetivo de desentrabar el Plenario sin necesidad de frenar el expediente de jornadas excepcionales.

Según explicó el jefe de fracción verdiblanco, Óscar Izquierdo, existen aspectos delicados que deben estudiarse a fondo debido al impacto que tiene sobre la forma de trabajo de los costarricenses.

“El nuevo texto que se pretende impulsar por esta vía no contiene aspectos fundamentales aprobados por la mayoría de diputados y diputadas el pasado 9 de septiembre. Nuestra fracción en su amplia mayoría considera que estos cambios, como los que plantea este nuevo proyecto, no pueden tomarse a la ligera ni ser tramitados por la vía ultra rápida, pues pueden perjudicar seriamente a las personas”, aseguró Izquierdo.

La medida impulsada por Alejandro Pacheco, líder de la bancada socialcristiana, busca aplicar un mecanismo similar al que se utilizó con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, mediante el artículo 234 bis, que regula procedimientos especiales, lo cual permitiría avanzar con otros temas sin congelar el 4-3.

Ante la postura de los liberacionistas, el PUSC emitió un comunicado donde aseguran que la decisión paralizará el Plenario hasta mayo del próximo año.