Fecha de publicación: 4 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 4 de octubre de 2026

El partido Liberación Nacional (PLN) presentó un proyecto de ley que busca modificar el régimen de tributación ante el Ministerio de Hacienda y la cotización ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aplicable a los trabajadores independientes.

La iniciativa, denominada “Ley del Régimen Especial de las Personas Trabajadoras Independientes”, pretende sustituir el actual esquema de ingresos presuntos por un modelo basado en la capacidad contributiva real de cada trabajador.

“El modelo actual ha tratado a la persona trabajadora independiente con desconfianza burocrática y cobros sobre ingresos presuntos que no reflejan su realidad. De las 825 mil personas en la informalidad en el país, más del 55% son trabajadoras independientes. No podemos seguir dándoles la espalda”, afirmó Álvaro Ramírez Bogantes, diputado y jefe de fracción del PLN.

La propuesta establece que las cotizaciones de los trabajadores independientes se calculen sobre el ingreso neto real, en lugar de utilizar montos presuntos. El texto también plantea mecanismos para facilitar la inscripción y reducir los trámites asociados con la formalización.

Uno de ellos sería una ventanilla única digital dentro del Registro Único Tributario (RUT), mediante la cual se automatizarían la inscripción fiscal y la afiliación a la CCSS en tiempo real.

El proyecto incorpora además un monotributo dirigido a microemprendedores de subsistencia, con el propósito de unificar impuestos y cargas sociales mediante un único pago fijo.

La propuesta parte de que el 83,5% de las personas ocupadas independientes opera en la informalidad.

“Un país no puede prosperar si emprender significa poner en riesgo el techo de la familia o caer en una trampa de deudas impagables. Con esta ley dotamos a la seguridad social de recursos frescos por formalización y le garantizamos a miles de familias la tranquilidad y protección que merecen”, concluyó Ramírez.

Además de los cambios en materia tributaria y de seguridad social, la iniciativa plantea proteger la vivienda familiar como patrimonio inembargable frente a riesgos comerciales y establecer reglas para trabajadores autónomos económicamente dependientes.

El texto contempla incentivos fiscales y descuentos en las cuotas para jóvenes, mujeres y adultos mayores. También propone simplificar determinadas licencias municipales e incorporar formalmente a un representante de los trabajadores independientes en la Junta Directiva de la CCSS.