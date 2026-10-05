PLN propone evitar impunidad en casos de abuso sexual de jerarcas de supremos poderes

Fecha de publicación: 5 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

El Partido Liberación Nacional (PLN) presentó una propuesta de reforma constitucional con la que pretende evitar que casos de abuso sexual atribuidos a jerarcas de los Supremos Poderes puedan quedar en la impunidad.

La iniciativa busca modificar las reglas constitucionales aplicables a estos altos funcionarios, de manera que su condición y el régimen especial que los protege no se conviertan en un obstáculo para que este tipo de denuncias puedan avanzar.

Sin embargo, al tratarse de una reforma a la Constitución Política, Liberación necesitará construir acuerdos con otras bancadas para lograr que la iniciativa avance.

Uno de esos acercamientos sería precisamente con el Partido Pueblo Soberano (PPSO).

Grupo Extra consultó al jefe de fracción liberacionista, Álvaro Ramírez, si ya existe un acuerdo con el oficialismo para respaldar la propuesta.

“Estamos en ese proceso”, respondió el legislador, aunque aseguró que espera el respaldo del oficialismo.

Las reformas parciales a la Constitución requieren un trámite especial en la Asamblea Legislativa y, una vez superadas las etapas previas, necesitan el respaldo de al menos dos terceras partes del total de diputados, es decir, 38 votos, para su aprobación, por lo que el PLN requiere sumar respaldos fuera de su propia bancada para sacar adelante la propuesta.

La propuesta, impulsada por el jefe de fracción liberacionista Álvaro Ramírez y otros legisladores, pretende eliminar en estos casos el filtro político que actualmente obliga a que la Asamblea Legislativa autorice, mediante una mayoría calificada, la formación de causa contra determinados altos funcionarios.