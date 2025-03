El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) anuló una sanción del Partido Liberación Nacional (PLN) contra el precandidato Gilberth Jiménez.

Se le quitó la militancia por subir una foto en redes sociales afirmando que ayudó a damnificados de Guanacaste y después admitió no había visitado la zona.

El precandidato presentó un amparo electoral, el TSE anuló la sentencia del Tribunal de Ética liberacionista devolviéndole la militancia y además restableció el derecho a participar en el proceso electoral interno del 6 de abril.

“Esta decisión restablece la confianza ante los constantes atropellos y persecución que he enfrentado en el PLN. Este fallo garantiza que no se vulnerarán mis derechos ni los de los ciudadanos que me respaldan.