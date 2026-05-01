El Partido Liberación Nacional (PLN) preside provisionalmente el directorio de la Asamblea Legislativa este 1 de mayo, mientras se define la elección del directorio definitivo para el Congreso entrante.

La cabeza provisional es Ronald Alberto Campos Villegas, diputado del PLN de 66 años, quien ocupa dicha posición por ser el congresista de más edad.

Foto: Asamblea Legislativa

Lo acompañan el diputado por el Partido Pueblo Soberano (PPSO), José Miguel Villalobos Umaña, de 63 años y la congresista del Frente Amplio (FA), María Eugenia Román Mora, de 61 años.

La segunda y la tercera diputación con mayor edad entre los nuevos escaños que asumirán este viernes.