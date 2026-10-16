PLN pone nuevas condiciones a Armonización Eléctrica

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

Que el Poder Ejecutivo resttituya los fondos asignados a las universidades públicas es la nueva condición que el Partido Liberación Nacional (PLN) puso a las negociaciones con la fracción de Gobierno para continuar el diálogo sobre la modernización del sistema eléctrico y un eventual apoyo al proyecto de Armonización Eléctrica.

A raíz de que varios rectores de las universidades públicas alertaran el jueves sobre presuntos riesgos de sedes regionales debido a los recortes presupuestarios para este y el próximo año, el PLN exteriorizó su postura al jefe de fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Nogui Acosta.

«Nuestra continuación en ese proceso de diálogo depende de que el Gobierno resuelva un tema fundamental para Costa Rica, y es devolverles a las universidades el dinero para que puedan continuar sus operaciones», enfatizó la fracción liberacionista mediante un comunicado oficial”, señaló el PLN.

Anteriormente se conoció que el PLN estaría abierto a negociar Armonización Eléctrica y que este viernes se sostendría una reunión este viernes.