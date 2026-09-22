PLN pide reunión con Laura Fernández. Este es el motivo

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

La fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) solicitó una audiencia con la presidenta de la República, Laura Fernández, con el objetivo de abrir un espacio de diálogo sobre varios temas de interés nacional y buscar acuerdos entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo.

La solicitud fue planteada este lunes por el jefe de fracción liberacionista, Álvaro Ramírez, y la subjefa Iztarú Alfaro, quienes señalaron que consideran necesario mantener un espacio permanente de trabajo con la mandataria para construir confianza e impulsar una agenda común.

Sobre estos acercamientos, Ramírez aseguró que espera que las conversaciones permitan alcanzar resultados.

“Nuestra intención es negociar en el marco del respeto y buscar soluciones”, dijo Ramírez a Grupo Extra.

Entre los asuntos que el PLN pretende discutir con Fernández se encuentran el fortalecimiento de la seguridad y el combate al crimen organizado, la modernización del sistema eléctrico, la reactivación económica y la generación de empleos.

La bancada también incluyó en la agenda las alternativas para la devolución de los recursos del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROPC), el apoyo al sector agropecuario y sus preocupaciones sobre el Presupuesto Nacional para 2027.