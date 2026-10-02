PLN pide investigar desacato por freno a elección de magistrados

Fecha de publicación: 2 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 2 de octubre de 2026

La fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) presentó una gestión ante la Sala Constitucional para que determine si la Asamblea Legislativa incumplió la sentencia que ordenó avanzar con la elección de magistrados suplentes y pidió que el caso sea remitido al Ministerio Público por una eventual desobediencia.

La acción surge después de que el Plenario aprobara una moción del diputado oficialista José Miguel Villalobos para devolver nuevamente la nómina de candidatos a la Comisión de Nombramientos, con lo cual se frenó la votación prevista para el 29 de septiembre.

“Nadie está por encima de las órdenes de la Sala Cuarta”, sostuvo la bancada verdiblanca al anunciar la gestión.

El PLN solicitó específicamente que se ordene a la Asamblea “someter la nómina de candidaturas al conocimiento y votación directa del Plenario en la sesión inmediata posterior”.

También pidió “determinar el incumplimiento reiterado” de la sentencia 29344-2026 y remitir las piezas al Ministerio Público para investigar la “presunta comisión del delito de desobediencia a la autoridad judicial”.