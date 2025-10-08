Diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) presentaron una moción en el Plenario Legislativo solicitando al congresista y candidato presidencial Fabricio Alvarado que renuncie de manera inmediata a su inmunidad parlamentaria.

El llamado surge a raíz de las causas judiciales abiertas en su contra por presuntos delitos de abuso sexual, confirmadas por la Fiscalía General de la República bajo el expediente 24-108-033-PE.

La investigación judicial señala la existencia de dos denuncias: una por abuso sexual contra una persona mayor de edad y otra por abuso y corrupción agravada en perjuicio de una menor de apenas 13 años al momento de los hechos.

Estas habrían sido interpuestas en setiembre de 2024 y febrero de 2025, respectivamente. Los legisladores liberacionistas consideran que el diputado debe enfrentar la justicia sin privilegios ni inmunidades que obstaculicen el proceso.

“Esto no es politiquería, se trata de la niñez costarricense. La Fracción del Partido Nueva República, liderado por el hoy denunciado, tiene como consigna la defensa de la niñez“, señaló el diputado Francisco Nicolás.

En esa misma línea, la diputada Montserrat Ruiz subrayó que el país atraviesa un incremento preocupante de casos de violencia sexual infantil, con más de 11.700 menores atendidos por la Caja Costarricense de Seguro Social en 2024.

La moción enfatiza que nadie debe ampararse en su cargo para evadir la justicia y que el respeto al debido proceso exige transparencia y rendición de cuentas. Los firmantes instan a Alvarado a permitir que el caso avance “sin interferencias, privilegios ni atrasos“, antes de que concluya su mandato legislativo.

Esta es la lista de los 13 legisladores que firmaron la moción: