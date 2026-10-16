PLN niega que el oficialismo tenga 7 votos verdiblancos para Armonización

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

El jefe de fracción de Liberación Nacional, Álvaro Ramírez, negó que el oficialismo tuviera asegurados siete votos verdiblancos para avanzar con el proyecto de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional y rechazó que existieran conversaciones particulares con ese grupo de legisladores.

Ramírez contradijo así la versión dada por el Partido Pueblo Soberano (PPSO) tras el rompimiento del diálogo entre ambas bancadas.

El oficialismo había asegurado que existían acuerdos avanzados con siete diputados liberacionistas dispuestos a avanzar con la agenda eléctrica. Sin embargo, el jefe verdiblanco sostuvo que las decisiones de su bancada se toman de manera conjunta.

“No es cierto. Liberación Nacional es una fracción que está unida y que toma sus decisiones por acuerdos de fracción. Es una fracción abierta también a dialogar con todo el mundo y por supuesto que nuestros diputados y diputadas conversan con mucha gente y eso es natural en un parlamento. Pero de ahí a decir que tienen siete votos para aprobar este proyecto, eso no es cierto”, afirmó.

Según Ramírez, el PLN tampoco está negociando únicamente la aprobación de Armonización, sino una agenda más amplia para introducir cambios en el sistema eléctrico.

Las conversaciones quedaron en veremos luego de que el PPSO anunciara que no seguiría dialogando a raíz de que el PLN condicionara su respaldo a las reformas energéticas al presupuesto de las universidades públicas.

Niega negociación individual

Ramírez también rechazó que el diálogo con el oficialismo comenzara a través de siete diputados específicos o que existiera una negociación paralela con legisladores que estuvieran dispuestos a aportar sus votos.

Explicó que se conformó una mesa de trabajo integrada por diputados vinculados con el tema y en la cual también han participado las jefaturas de fracción.

“No es cierto que hayan conversaciones de diputados específicos que están anuentes a votar. Lo que ha habido es una conversación en varios niveles con personas a nivel técnico que son los que han estado participando más activamente en el proyecto”, señaló.

El liberacionista afirmó que el objetivo de ese espacio era construir una agenda de consenso y no negociar exclusivamente el expediente de Armonización.