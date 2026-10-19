PLN niega presión del FA y dice que quiso enmendar proyecto eléctrico

Fecha de publicación: 19 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

El jefe de fracción de Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramírez, negó que la decisión de su bancada de no respaldar el proyecto de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional respondiera a presiones del Frente Amplio (FA).

Luego de que la iniciativa fuera rechazada en el Plenario por no alcanzar los votos requeridos, Ramírez aseguró que la posición liberacionista estuvo determinada por los principios que, según dijo, han guiado las propuestas energéticas de la fracción.

“Eso es absurdo, Liberación responde a principios, no a presiones. Hemos sido consecuentes con principios. El principio de solidaridad, de sostenibilidad, de eficiencia, de modelo eléctrico, es lo que ha inspirado el trabajo que hemos hecho”, manifestó.

Ramírez sostuvo que el PLN mantiene disposición para negociar una reforma energética y afirmó que su bancada ha demostrado en otros proyectos que puede alcanzar acuerdos cuando considera que las propuestas benefician al país.

Querían enmendarlo

El jefe verdiblanco confirmó además que su fracción propuso retrotraer el proyecto, una figura que habría permitido devolver el expediente a una etapa anterior de su trámite para introducir modificaciones.

“La retrotracción justamente estaba en esa línea de eventualmente que el proyecto se pudiera abrir para mejoras, pero el Gobierno decidió avanzar”, explicó.

Durante las negociaciones previas, el PLN había insistido en que la discusión energética no debía limitarse únicamente al proyecto de Armonización, sino incorporar otras iniciativas planteadas por la agrupación.

Empresarios meten presión

Consultado sobre cómo enfrentará el PLN las presiones de sectores empresariales que respaldaban la aprobación de Armonización, Ramírez aseguró que la fracción también está comprometida con una agenda de competitividad, aunque señaló al Gobierno por los problemas que, a su criterio, afectan actualmente al sector productivo.

El diputado mencionó la situación de las zonas francas, el turismo y el sector agropecuario, además del tipo de cambio y la inseguridad como factores que, a su juicio, pesan actualmente sobre las empresas.

“El que está destruyendo empleos en este país es el Gobierno de la continuidad. Lo que ustedes están viendo en la zona franca, lo que están viendo con el sector agropecuario, lo que está pasando en el turismo son malas políticas económicas de esta administración”, sostuvo.