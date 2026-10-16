PLN negocia sus votos para Armonización Eléctrica

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

El oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) y el Partido Liberación Nacional (PLN) entraron de lleno en una negociación a través de una mesa técnica “que se reúne diariamente” para intentar destrabar el proyecto de Armonización Eléctrica, con propuestas de ambas partes que podrían abrir el camino para su aprobación.

Así lo confirmó el diputado del PLN, Salvador Padilla y el jefe de la fracción verdiblanca, Álvaro Ramírez.

El miércoles ambas bancadas sostuvieron una reunión en la que el Ejecutivo presentó una primera propuesta concreta, mientras los verdiblancos plantearon las condiciones que consideran necesarias antes de decidir si aportarán votos.

Juan Manuel Quesada, subjefe de fracción del PPSO. Foto: Mauricio Aguilar.

El subjefe de fracción oficialista, Juan Manuel Quesada, reconoció que el diálogo continúa y evitó adelantar el contenido completo de los posibles acuerdos mientras las partes siguen negociando.

Salvador Padilla – Diputado PLN

“Lo que no queremos es una apertura desorganizada del mercado eléctrico. Lo que queremos es la modernización del mercado eléctrico. Sabemos que Costa Rica necesita energía barata y se la queremos dar al sector empresarial y también a la ciudadanía en sus casas”



“Como el proceso de diálogo no ha finalizado, no quisiera adelantar ningún criterio sobre el detalle de las propuestas de acuerdo que tenemos en este momento sobre la mesa, aunque lo que sí podría decirles es que, de nuestra parte, estamos muy interesados en llevar a buen puerto este tema”, refirió Quesada.

Uno de los principales movimientos del Gobierno, según señaló Padilla, consiste en aceptar que la División Operación y Control del Sistema Eléctrico (Docse) permanezca dentro del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), un punto que el PLN había convertido en una de sus principales líneas rojas.

Juan Manuel Quesada – Subjefe de fracción del PPSO

“En ese contexto y con el fin de que el expediente de armonización no se archive, vamos a aprobar una ampliación del plazo con el objetivo de que en las próximas semanas podamos tener resultados favorables”



Esto significa que la institución conservaría el centro encargado de coordinar y operar el sistema eléctrico nacional, una función que el proyecto de Armonización contempla trasladar a un nuevo operador independiente.

Los diputados del PLN Eder Hernández y Karen Alfaro. Foto: Jorge Castillo.

Padilla calificó el planteamiento “como una señal positiva”, pero dejó claro que las conversaciones abarcan más asuntos.

“La principal fue que ellos estarían dispuestos a devolver el cerebro del ICE, el Docse o sea, al ICE. Entonces bajo esos términos creemos que es un gesto de buena fe. También estamos valorando las dos propuestas que presentó el Frente Amplio (FA) y estamos conversando con ellos”, afirmó, a la vez que descartó que existan presiones de sectores empresariales.

PLN quiere acuerdo más amplio

Según Padilla, la intención de los verdiblancos es que un eventual respaldo a Armonización Eléctrica venga acompañado de una agenda más amplia para fortalecer al ICE, las cooperativas y las empresas eléctricas municipales.

El PLN también pone sobre la mesa cuatro proyectos propios relacionados con la modernización eléctrica, JASEC, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) y un fondo de garantías.

“El espíritu de Liberación Nacional nunca ha sido obstruir, pero sí guardar nuestro legado. Hay temas como fortalecer el ICE, que a nosotros nos importa mucho, hay temas importantes como que las cooperativas no vayan a ser debilitadas, pero sí también creemos en que debemos dotar de recursos para que este país sea competitivo”, manifestó el diputado del PLN, Eder Hernández.

Sin votos amarrados

Pese al acercamiento, Padilla insiste en que todavía no existe un compromiso para respaldar el proyecto.

“Si el Gobierno está dispuesto a hacer los cambios que nosotros estamos pidiendo para que no sea una apertura desorganizada, sino más bien una modernización del sistema eléctrico y sus actores principales, en ese sentido nosotros podríamos apoyar una agenda. No estamos hablando de un proyecto, estamos hablando de una agenda de proyectos en materia de energía”, indicó.

Mientras avanzan las conversaciones, los jefes de fracción acordaron este jueves someter a votación el próximo lunes 19 de octubre una ampliación del plazo cuatrienal del expediente.

La decisión busca evitar que el proyecto se archive cuando venza su plazo el 21 de octubre y permitir que las bancadas tengan más tiempo para intentar cerrar un acuerdo.

Lo que está sobre la mesa:

Mantener el Docse dentro del ICE.

Valorar los cambios en la tarifa de acceso.

Negociar modificaciones al proyecto de Armonización Eléctrica.