PLN liderará comisión que investigará presunta beligerancia de Chaves

La diputada liberacionista Alejandra Larios presidirá la comisión especial encargada de investigar la presunta beligerancia política del presidente Rodrigo Chaves.

Junto a la legisladora verdiblanca, el Congreso escogió a la frenteamplista Rocío Alfaro y al oficialista Daniel Vargas, quienes también formaron parte del órgano que investigó el supuesto delito de concusión a solicitud de la Fiscalía General.

“Mi compromiso es un trabajo ordenado, responsable, imparcial, cuidando siempre las formas y respetando el marco jurídico costarricense”, afirmó Larios.

Los tres diputados tendrán 20 días para analizar el caso y elaborar un informe especial que el Plenario deberá votar para decidir si el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) puede continuar con la investigación.

Ese plazo podría prorrogarse una sola vez, si así lo acuerda la comisión.

“El compañero Daniel Vargas ya se ha desempeñado en una comisión similar, con el mismo objeto de valorar levantarle la inmunidad al presidente de la República.

No me cabe la menor duda de que hizo un trabajo sumamente importante al plantear otros puntos de vista y criterios jurídicos que ponen en cuestionamiento las solicitudes que la institucionalidad ha hecho”, destacó la diputada oficialista Paola Nájera.

Por su parte, Lesley Bojorges se postuló de manera independiente para integrar este espacio legislativo, pero no obtuvo los votos necesarios.

La beligerancia política ocurre cuando un funcionario utiliza su cargo o sus funciones para favorecer a un partido político o participa en actividades electorales. Este comportamiento está prohibido por el artículo 102, inciso 5, de la Constitución Política, que garantiza que el voto ciudadano sea libre y sin influencia de instituciones o empleados públicos.

Además, el artículo 146 del Código Electoral impide a los servidores del Estado involucrarse en actos partidarios, asistir a reuniones políticas, exhibir símbolos de partidos en sus viviendas o vehículos, aprovechar su cargo para beneficiar a una agrupación o expresar públicamente afinidad con alguna organización política.