El Partido Liberación Nacional (PLN) encabeza la lista de agrupaciones que más donaciones han recibido en el arranque de la campaña electoral.

Según los registros del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), los verdiblancos acumulan más de ¢216 millones con corte al 30 de junio del presente año.

Detrás del PLN se ubica el Frente Amplio, que reporta cerca de ¢94 millones, y la Unidad Social Cristiana (PUSC), con ¢45 millones. Más atrás figura el partido oficialista Pueblo Soberano, que apenas registra poco más de ¢31 millones ante el TSE.

De acuerdo con las disposiciones del Tribunal, los informes de donaciones deben detallar el nombre, número de cédula y monto aportado por cada contribuyente o donante. Además, deben especificar si el aporte en efectivo se realizó en dinero de curso legal o si fue canalizado mediante transferencia bancaria u otros mecanismos trazables regulados por el Banco Central de Costa Rica.

“Los artículos 132 y 133 del Código Electoral indican que los tesoreros de los partidos políticos tienen la obligación de informar trimestralmente a este organismo electoral lo relacionado con donaciones, contribuciones o aportes que reciban, así como otros elementos informativos que resulten de interés para la institución”, señaló el TSE.

No obstante, durante el periodo comprendido entre la convocatoria electoral y la fecha de los comicios, la presentación del listado de contribuyentes debe hacerse de forma mensual, con el fin de mantener actualizada la información sobre el financiamiento partidario.

Al fondo del ranking aparecen agrupaciones cantonales y otras que, aunque están inscritas, no han recibido aportes significativos en este inicio de campaña. Entre ellas destaca Nueva Generación, que, a pesar de contar con candidato presidencial, apenas reportaba ¢110 mil al último corte del TSE.