El Partido Liberación Nacional (PLN) explora alternativas para acceder a financiamiento de cara a la campaña electoral que apenas inicia, ya que, debido a que aún no han podido realizar la asamblea cantonal de San Ramón, se mantiene en suspenso el acceso a la deuda política.

Según explicó el candidato presidencial Álvaro Ramos, aunque siguen gestionando e intentando realizar la reunión con los delegados de Occidente, también han buscado otras alternativas.

“Lógicamente existen varias opciones para obtener financiamiento, las estamos explorando todas. Lo que quisiera aclarar es que la norma electoral no es ese relato de que, si no se da la asamblea, Liberación no tiene acceso al dinero.

Ciertamente se hace más complejo el camino que nosotros hubiéramos preferido con un San Ramón resuelto y el camino ordinario de financiamiento, pero eso no significa que no haya otras alternativas”, aseguró Ramos.

Por su parte, el jefe de campaña, Álvaro Ramírez, subrayó que aún no han perdido el derecho de obtener capital gracias a los votos. Además, agregó que hasta el final del proceso tienen tiempo para acceder a la deuda.

“Al final se le solicita al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) el desembolso de los recursos para pagar los gastos. Ahí se realiza una inspección de requisitos para ver si el partido tiene o no su estructura territorial vigente. La deuda no se pierde, hay un periodo de tiempo suficiente para resolver este tema”, indicó.

No temen amparo

Con respecto al recurso de amparo electoral interpuesto por la candidata a diputada del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Marta Esquivel, Ramos aseguró que se trata de una medida impulsada por el oficialismo para evitar competir contra el PLN “porque tienen miedo de perder”.

Según argumentó Esquivel en la acción presentada ante el Tribunal, los liberacionistas no debieron realizar su reunión nacional para ratificar candidatos, ya que no efectuaron la asamblea cantonal de San Ramón ni la provincial de Alajuela.

“Tienen miedo, porque saben que vamos a ganar, por eso están recurriendo a esta medida desesperada. No nos vamos a dejar, aquí estamos los valientes”, subrayó Ramos.

Mientras tanto, la cúpula verdiblanca asegura que se está intentando convocar nuevamente la asamblea; no obstante, señalan que por condiciones ajenas a la agrupación aún no han logrado realizar la reunión.

¿Cuándo decidirá el TSE?

Diario Extra conversó con Andrei Cambronero, jefe de despacho de la Presidencia del TSE, quien afirmó que el recurso aún no había sido admitido y se encontraba en estudio. Además, destacó que no existe un plazo límite para que el máximo ente electoral tome una decisión al respecto.