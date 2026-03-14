Fecha de publicación: 24 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 24 de septiembre de 2026

Miguel Guillén, secretario general del Partido Liberación Nacional (PLN), exigió al presidente Rodrigo Chaves y al canciller de la República que hagan público, de manera íntegra, el documento firmado por Donald Trump en Doral, Florida, el pasado 7 de marzo.

Costa Rica se distingue globalmente por la abolición de su ejército en 1948 y un modelo de seguridad civilista basado en el derecho internacional. Guillén advierte que cualquier compromiso que sugiera una militarización de la seguridad, incluso en el marco de la lucha contra carteles, contraviene la esencia histórica y constitucional del país.

Los detalles:

El respaldo: El propio presidente Chaves manifestó públicamente su apoyo al documento durante su encuentro en Florida.

El propio presidente Chaves manifestó públicamente su apoyo al documento durante su encuentro en Florida. La demanda: El PLN sostiene que en una “democracia madura” los acuerdos de seguridad, defensa o cooperación militar no pueden mantenerse en la “penumbra”.

La oposición señala una falta de transparencia constante en la actual administración. Guillén incluso hizo un llamado a la presidenta del partido oficialista, Laura Fernández Delgado, para que contribuya a que el país conozca la verdad sobre los compromisos asumidos por Chaves y el ministro de Seguridad, Mario Zamora.

“El documento debe hacerse público. La transparencia no es una concesión del poder; es una obligación frente a la ciudadanía”, escribió Guillén.