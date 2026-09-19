Fecha de publicación: 19 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de septiembre de 2026

La Secretaría General del Partido Liberación Nacional (PLN) tendrá una disputa entre dos candidaturas, luego de que Alexandra Blanco anunciara su intención de ocupar el puesto que actualmente desempeña Miguel Guillén.

Blanco hizo pública su candidatura este sábado y planteó como uno de sus principales ejes la transformación de la estructura y funcionamiento interno de la agrupación verdiblanca.

Alexandra Blanco. Foto: tomada de sus redes sociales.

La dirigente cuenta con experiencia dentro del partido. Ha participado en estructuras cantonales y en el Tribunal de Ética, además de haber sido candidata a la Alcaldía de Mora. Más recientemente, se desempeñó como gerente operativa de la campaña presidencial de Álvaro Ramos.

En la presentación de su candidatura, Blanco señaló que pretende impulsar un PLN con mayor contacto con sus bases y territorios, que tome decisiones utilizando información y que incorpore nuevas ideas y aliados.

También sostuvo que la agrupación debe mantener actividad más allá de los periodos electorales y que los cambios planteados deben reflejarse en la forma en que funciona el partido.

La candidatura de Blanco se presenta mientras Guillén busca continuar al frente de la Secretaría General. El actual jerarca anunció el pasado 10 de septiembre que pretende permanecer cuatro años más en el cargo, que ocupa desde 2022.

La contienda ocurre además en medio de diferencias dentro del PLN sobre la continuidad de la actual cúpula. La definición de la nueva estructura del PLN está prevista para el próximo 10 de octubre, cuando la Asamblea Nacional de la agrupación deberá elegir a sus autoridades.

En ese mismo proceso, el exdiputado Rolando González confirmó que buscará la presidencia del PLN, cargo que actualmente ocupa Ricardo Sancho.