PLN denuncia a diputado Ariel Mora por presunta violencia política

Fecha de publicación: 2 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 2 de octubre de 2026

La fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) presentó una denuncia por presunta violencia política contra el diputado de Pueblo Soberano (PPSO), Ariel Mora, por los hechos ocurridos durante la sesión solemne de la Asamblea Legislativa realizada este miércoles en Puntarenas.

La agrupación cuestionó que Mora silbara mientras la diputada liberacionista Norjelens Lobo se encontraba haciendo uso de la palabra, en medio de los gritos, abucheos y silbidos que marcaron parte de la sesión celebrada en la Casa de la Cultura.

Según el comunicado, videos difundidos públicamente muestran al oficialista realizando esa acción.

Norjelens Lobo reclama al Directorio. Foto: Asamblea Legislativa.

“Lo sucedido en Puntarenas fue bochornoso. Pueblo Soberano preparó una emboscada que esencialmente incluyó a un grupo de manifestantes que llegaron a agraviar y a gritar a las diputaciones de oposición que querían hablar”, dijo el jefe de fracción del PLN, Álvaro Ramírez.

Mora, por su parte, ofreció disculpas posteriormente y reconoció que su actuación fue incorrecta.