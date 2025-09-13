El Partido Liberación Nacional (PLN) inició a las 10:20 de la mañana su Asamblea Nacional en la cual escogerán a puerta cerrada a los candidatos diputados, misma dinámica aplicada por el oficialismo para la selección de sus representantes.

Además, ratificarán a las Karen Segura Fernández y Xinia Chaves Quirós que acompañarán a Álvaro Ramos en fórmula presidencial como apuesta de la agrupación verdiblanca para volver a Zapote luego de tres elecciones siendo derrotados.

El PLN planea definir a sus aspirantes a la Asamblea este domingo. Foto: Jorge Castillo.

“Hoy no están saliendo candidaturas, está naciendo un equipo para gobernar“, agregó Ramos.

La expectativa del proceso recae sobre los diferentes problemas que se han presentado en cantones específicos, como por ejemplo San Ramón, donde tras más de 15 intentos la falta de quoróum frenó la renovación de estructuras en Occidente.

El PLN planea definir a sus aspirantes a la Asamblea este domingo. Foto: Jorge Castillo.

“Hoy habrá competencia en algunos puestos, creo que en algún puesto de Guanacaste y en el tercer lugar por Alajuela. Pero son casos muy puntuales, fuera de eso creo que el partido ha tenido un ejercicio democrático unitario”, detalló Miguel Guillén, secretario general del PLN.

En caso de que los 210 delegados no logren escoger a toda la nómina este sábado, el partido tiene previsto una nueva convocatoria para mañana.