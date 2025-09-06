El Partido Liberación Nacional (PLN) intentará, nuevamente, realizar la asamblea de San Ramón, un espacio clave para renovar sus estructuras internas, requisito indispensable para acceder a la deuda política y definir las candidaturas a diputados.

La agrupación verdiblanca cruza los dedos para cerrar hoy un proceso que se convirtió en dolor de cabeza, pues deben tener listos a los delegados para la asamblea nacional del próximo sábado.

“El candidato ha encabezado diversas iniciativas de diálogo, ha sostenido conversaciones con la dirigencia local y ha visitado personalmente a los delegados, en un esfuerzo decidido por superar el bloqueo existente”, afirmó Miguel Guillén, secretario general del partido.

Guillén añadió que analizan alternativas jurídicas y financieras para no frenar el trabajo organizativo de la campaña.

Aunque esta actividad pinta como el plato fuerte en la agenda política, ambos días estarán cargados con movimientos de distintas agrupaciones.

El candidato presidencial del Frente Amplio, Ariel Robles, lanzará oficialmente su campaña con una conferencia de prensa en el centro de San José.

Por su parte, el Partido Pueblo Soberano (PPSO) celebrará una asamblea nacional este domingo para aclarar dudas sobre algunas candidaturas a diputados, cuyo proceso de elección generó cuestionamientos.

La convocatoria responde a múltiples recursos y reclamos de militantes.