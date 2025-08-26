La Asamblea Nacional del Partido Liberación Nacional (PLN), la cual pretende elegir candidaturas a diputados, deberá afrontar un nuevo pulso con el cantón de San Ramón, ya que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) puso un nuevo freno al procedimiento interno.

Según destacó el órgano electoral, la realización de una asamblea cantonal es obligatorio, pues en caso de que no se realice de esta forma se estaría “invirtiendo la lógica del sistema: desde la cúpula se estarían integrando los órganos de base, lo cual otorgaría un control y poder contrarios al principio de democracia interna partidaria”.

El PLN deberá realizar su intento número 18 para lograr un quorum en el cantón alajuelense, para así poder elegir los representantes a nivel nacional, y colocar los candidatos a la Asamblea Legislativa.

“Las Magistradas y Magistrados señalaron, además, que, si bien el estatuto del PLN autoriza a la Asamblea Nacional para que nombre delegaciones y órganos ejecutivos territoriales, esa norma no se ajusta al mandato constitucional según el cual el funcionamiento de las agrupaciones políticas debe ser participativo, privilegiándose el peso de los representantes de los territorios y acotándose las atribuciones de la cúpula”, concluye el voto del TSE.

Secretario general responde

Miguel Guillén, secretario general del PLN, afirmó a Diario Extra que ya fue notificado del fallo del TSE, por lo que analizaría su contenido antes de referirse al tema.