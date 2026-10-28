PLN celebra marcha atrás del Gobierno con acuerdo Transpacífico

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

Diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) celebraron la decisión de la presidenta de la República, Laura Fernández, de no continuar con la firma del acuerdo Transpacífico y aseguraron que el anuncio representa una victoria para el sector agropecuario nacional.

Los legisladores Álvaro Ramírez, Janice Sandí y Karen Alfaro coincidieron en que la posición adoptada por el Poder Ejecutivo responde a los cuestionamientos planteados durante los últimos meses por productores y sectores políticos contrarios al acuerdo.

El jefe de fracción del PLN, Álvaro Ramírez, recordó que la bancada había adelantado que sus 17 diputados votarían en contra si el acuerdo llegaba a conocimiento de la Asamblea Legislativa.

“Hoy ganó el sector agropecuario, hoy ganó Costa Rica. El anuncio de la presidenta Fernández de que el Gobierno está echando marcha atrás en su decisión de aprobar el acuerdo transpacífico es una excelente noticia”, manifestó.

El PLN. Foto: Jorge Castillo.

Destacan cambio de posición

Ramírez sostuvo que su agrupación acompañó durante las últimas semanas las preocupaciones expresadas por productores sobre las eventuales consecuencias del acuerdo para la producción nacional.

“Hemos luchado al lado del sector agropecuario visitando comunidades y explicando las graves consecuencias de este acuerdo sobre la producción nacional. Así es que nos da mucho gusto de que finalmente el Gobierno haya echado marcha atrás, que la presidenta Fernández haya escuchado al sector agropecuario y a Liberación Nacional”, afirmó.

El diputado incluso felicitó a Fernández por la decisión y aseguró que su fracción continuará impulsando medidas en defensa del agro.

Por su parte, Janice Sandí afirmó que la mandataria “ha recapacitado” y consideró que el anuncio recoge los argumentos que diferentes sectores habían planteado contra la iniciativa.

“Nos parece una buena posición de la señora presidenta, que ha recapacitado y ha escuchado el clamor del sector productivo agropecuario, tan traído a menos en este gobierno de la continuidad, así como los razonamientos técnicos y científicos que desde la fracción del Partido Liberación Nacional hemos planteado en contra de ese nefasto tratado”, expresó.

Karen Alfaro, diputada del PLN. Foto: Jorge Castillo.

“Ganó el agrocostarricense”

Karen Alfaro también atribuyó la decisión a la presión ejercida por los productores y recordó que el acuerdo enfrentaba dificultades para conseguir respaldo legislativo.

“El día de hoy ganó el agrocostarricense. Hemos dado una lucha incansable durante los últimos meses para solicitarle al Poder Ejecutivo que no apruebe el acuerdo transpacífico, que no se vaya a firmar por parte de la señora presidenta”, indicó.

La legisladora sostuvo que los productores que se opusieron al acuerdo tuvieron un papel determinante en el desenlace.

“Muchas felicidades a todos los productores de este país que han levantado la voz, que nos han apoyado, porque en Liberación Nacional no iban a tener los votos para poder pasar este acuerdo en la Asamblea Legislativa”, concluyó.