PLN anuncia que votará contra adhesión de Costa Rica al Acuerdo Transpacífico

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

La fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) anunció este martes que votará en contra de la adhesión de Costa Rica al Acuerdo Transpacífico (CPTPP), al considerar que expondría al sector agropecuario nacional a una competencia desigual.

La posición fue comunicada antes de que el tratado llegue formalmente a la Asamblea Legislativa y de cara a la reunión que sostendrá la presidenta Laura Fernández con representantes del sector agropecuario.

“Adherirnos a un acuerdo que ha sido negociado a puertas cerradas no se puede permitir”, afirmó la diputada liberacionista Diana Murillo.

La legisladora aseguró que una eventual adhesión pondría bajo presión a productores nacionales frente a economías con menores costos de producción.

“Estarán en peligro fincas, lecherías y productores de las zonas rurales”, manifestó.

Señalan sectores en riesgo

La fracción argumentó que el impacto se concentraría particularmente en la producción de leche, palma aceitera, carne, café y arroz.

Según el PLN, producir un litro de leche en Nueva Zelanda cuesta cerca de la mitad que hacerlo en Costa Rica y una apertura a productos provenientes de ese país podría afectar a más de 28 mil fincas familiares.

Además, la agrupación advirtió que más de 40 mil caficultores y productores de arroz podrían enfrentar presión por las importaciones procedentes de Vietnam.

El jefe de fracción del PLN, Álvaro Ramírez, sostuvo que el país debería concentrarse en aprovechar mejor los acuerdos comerciales que ya posee.

“Este tratado Costa Rica no lo necesita. A este país no le hacen falta mercados”, afirmó.

¿Cuántos votos necesitaría?

Sobre la cantidad de votos que eventualmente serían necesarios para aprobar el tratado, Ramírez señaló que corresponderá al Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa determinarlo una vez que el texto ingrese al Congreso.

El legislador recordó, sin embargo, que acuerdos anteriores como el CAFTA-DR requirieron una mayoría calificada de 38 diputados.