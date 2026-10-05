Plenario guarda minuto de silencio por exdiputado Javier Bolaños

Fecha de publicación: 5 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

El Plenario de la Asamblea Legislativa guardó este lunes un minuto de silencio por el fallecimiento del exdiputado José Javier Bolaños Quesada.

Los legisladores aprobaron una moción para rendir el homenaje durante la sesión plenaria y posteriormente permanecieron de pie en silencio en memoria del excongresista.

Bolaños Quesada fue diputado de la República durante el periodo constitucional 1982-1986, cuando representó a la provincia de Alajuela por el Partido Liberación Nacional (PLN).

La Asamblea Legislativa había comunicado su fallecimiento el pasado viernes 2 de octubre y expresó sus condolencias a familiares y allegados.

Bolaños también fue reconocido en Grecia por su trayectoria y aporte a esa comunidad.