Tras casi un año de haber llegado a la Asamblea Legislativa, los diputados podrán decidir el futuro del oro en Crucitas durante los próximos días, ya que el texto 24.717 fue aprobado por mayoría en la Comisión de Alajuela.

Con ocho votos a favor y la negativa por parte del Frente Amplio, el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo ahora deberá ser visto y discutido por los 57 diputados, quienes definirán la versión final que permitiría la explotación del mineral en el distrito de San Carlos.

Según se detalla en el documento, el proceso de concesión de oro en el distrito de Cutris iniciaría con la autorización de permisos de exploración por parte del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), exclusivamente para empresas que demuestren capacidad técnica, ambiental y financiera.

Dentro del documento se prohíbe “el uso de métodos de lixiviación abierta en la recuperación de oro u otros metales; solo podrán emplearse métodos de ciclo cerrado”; es decir, se restringe la “minería a cielo abierto” con químicos como el cianuro y el mercurio.

“La concesión será adjudicada a la oferta que represente el mayor beneficio económico para el Estado”, detalla el

artículo 10 del proyecto; donde la empresa ganadora, recomendada por el Minae y ratificada por el Consejo de Gobierno, deberá otorgar al menos un 5% sobre las ventas brutas, distribuido entre el Estado (72%), la Municipalidad deSan Carlos (25%) y asociaciones locales (3%).

Espera de más de dos décadas

La historia de la minería en Crucitas se remonta a 1999, cuando la empresa Industrias Infinito S.A., proveniente de Canadá, solicitó al gobierno de Miguel Ángel Rodríguez el permiso de extracción de oro en el distrito de Cutris, en San Carlos.

No fue hasta dos años después cuando el Poder Ejecutivo permitiría el avance del proyecto, mismo que sería frenado en 2004 por la Sala IV, ya que nunca se realizó un estudio de impacto ambiental.

Para el 2008, el presidente Óscar Arias, junto al entonces ministro de Ambiente, revivieron los permisos otorgados en 2001, declarando de interés público y conveniencia nacional el Proyecto Minero Crucitas. Meses después de haber iniciado la tala de zona boscosa en la zona, la Sala IV nuevamente frenó el avance del proyecto por la falta de estudios; lo que terminó en un cobro de $400 millones, el cual fue desestimado en mayo del 2024; sin embargo, requirió de un gasto estatal cercano a los $1.8 millones en representación legal.

Asamblea tiene otra posibilidad

Aparte del proyecto presentado por el gobierno, la Asamblea Legislativa tiene otra opción para regular la minería en Crucitas, ya que existe una propuesta presentada por la diputada del Frente Amplio, Priscila Vindas.

“La minería legal no elimina la ilegal ni todo el crimen organizado que se ha generado alrededor de esta actividad. Necesitamos presencia estatal y eso únicamente lo puede dar el Poder Ejecutivo”, detalló Vindas, quien propuso la creación de un centro de desarrollo en la zona.

Priscila Vindas Diputada FA “No creo que sea la mejor alternativa para la comunidad y para el país porque destruye ambientalmente una zona que es muy rica biodiversa y que, a pesar de que el gobierno tiene que invertir en seguridad y demás soluciones, es un proyecto a muy corto plazo.”

Jorge Rojas Diputado Oficialista “Crucitas ha sido sinónimo de abandono estatal, de minería ilegal y de un territorio tomado por coligalleros, crimen organizado y destrucción ambiental. Hoy tenemos en nuestras manos una herramienta concreta para cambiar esa realidad sin banderías políticas”.

Luis Diego Vargas Diputado independiente “Esto es una herramienta país para poder recuperar una zona donde cayó una bomba atómica, una bomba atómica y destruyó el ambiente y todos los días se afecta más. Hay que volver a ir a la zona porque ahí hay temas de seguridad, de costarricenses que están ahí con miedo”.