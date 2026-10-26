Plenario aprueba reforma para sancionar violencia política contra diputadas

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

El Plenario Legislativo aprobó este lunes una reforma al Reglamento de Diputaciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política.

La iniciativa, tramitada bajo el expediente 25.862, recibió 44 votos a favor, ninguno en contra y seis diputaciones no votaron.

La presidenta del Congreso, Yara Jiménez, impulsó la reforma. Foto: Raquel Vargas.

La reforma busca establecer reglas más claras para tramitar las denuncias que involucren a diputados, desde la recepción del caso hasta la resolución final del Plenario, y fortalecer el papel de una comisión especial encargada de realizar la investigación y rendir un informe.

Entre los cambios se dispone que esa comisión estará integrada por representantes de las fracciones legislativas, deberá respetar criterios de paridad y contará con un plazo máximo de tres meses para rendir su informe.

Además, cuando el Plenario determine que una diputación es responsable de violencia contra las mujeres en la política, la sanción será una amonestación ética pública, que deberá quedar registrada ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Los principales cambios que plantea la reforma son: