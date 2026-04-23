Plenario abordará informes sobre caso de Fabricio Alvarado este jueves

El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, anunció hoy miércoles que los informes de la investigación contra el diputado de Nueva República, Fabricio Alvarado ―por presunto abuso sexual― se abordarán mañana en el Plenario.

A la vez, mencionó que se analizará la ruta a seguir con relación al trámite y que se entregaron las copias de los informes a los diputados en sobres cerrados.

El diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Alejandro Pacheco, quien lidera la Comisión Especial Investigadora, aseguró previamente a Grupo Extra, que lo único que restaba era que Arias fijara una fecha.

“Para ver de qué forma va a proceder la Asamblea Legislativa, si lo va a sancionar o si simplemente va a decir que queda absuelto, como lo dice un informe”, dijo Pacheco.

Alejandro Pacheco, diputado del PUSC. Foto: Grupo Extra.

El 17 de abril, la Comisión Especial Investigadora emitió 3 informes de minoría que serán presentados al Plenario de la Asamblea Legislativa.

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Dos de esos informes solicitan algún tipo de sanción contra Alvarado, mientras que uno pide archivar el expediente. Así lo señaló el presidente de la comisión, Alejandro Pacheco, a Grupo Extra.

“El jueves nos reunimos para evacuar la prueba presentada por una de las partes y, en el transcurso de la noche y madrugada, las diputaciones y asesores se dedicaron a hacer los informes”, señaló Pacheco en declaraciones anteriores brindadas a este medio.

Plenario de la Asamblea Legislativa. Foto: Archivo / Grupo Extra

Alvarado guarda silencio

El pasado viernes, Grupo Extra solicitó una reacción a Alvarado, pero su equipo asesor de comunicación aseveró que el legislador no se referirá al tema.

La exdiputada del Partido Nueva República Marulin Azofeifa —una de las presuntas víctimas— denunció públicamente a Alvarado y presentó una denuncia formal ante el Congreso el 4 de febrero. El 17 de ese mismo mes se conformó la comisión investigadora, que aplica el Reglamento contra el Hostigamiento Sexual de la Asamblea Legislativa.