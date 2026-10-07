Pleito en carretera deja un herido con arma de fuego en El Coyol

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

Un pleito en carretera entre dos hombres deja un herido por arma de fuego en el sector de El Coyol de Alajuela.

De acuerdo con la versión preliminar, el pleito ocurrió entre el conductor de un tráiler y el conductor de un vehículo liviano; por circunstancias que las autoridades investigan, el conductor del carro habría disparado en varias ocasiones contra el otro hombre de nacionalidad salvadoreña.

Al sitio se apersonaron tanto la Cruz Roja Costarricense como oficiales de la Fuerza Pública, el hombre fue trasladado en condición grave al Hospital San Rafael de Alajuela para recibir atención médica.

Por su parte, a 4 kilómetros aproximadamente del incidente, los policías lograron interceptar al conductor involucrado en el altercado, quedando detenido.

Las autoridades mantienen el caso bajo investigación para esclarecer las circunstancias que originaron el enfrentamiento.

Con información del corresponsal Roger Soto.