La plaza de la subdirección del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) deberá someterse a concurso, luego de que Gerald Campos decidiera dejarla para continuar como ministro de Justicia.

Campos se encontraba en el Poder Ejecutivo con un permiso sin goce de salario; sin embargo, la Corte Suprema de Justicia rechazó recientemente extender dicha licencia. La subdirección es ocupada actualmente de manera interina por Michel Soto.

Tras la renuncia de Campos, la Ley Orgánica del Organismo de Investigación Judicial establece que la plaza debe salir a concurso para nombrar, de forma permanente, a un subdirector que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 12 de dicha legislación.

“Los funcionarios y empleados del Organismo deberán ser mayores de edad y de conducta intachable. El director, subdirector y secretario general deberán ser costarricenses, abogados y haber efectuado estudios en la materia o tener preparación equivalente”, indica el artículo.

Los funcionarios interesados en participar deben inscribirse en la terna, donde el departamento de Gestión Humana analiza si los aspirantes cumplen con los requisitos. Este puesto lo eligen los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, según lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

“Corresponde a la Corte Suprema de Justicia: nombrar en propiedad a los miembros del Consejo Superior del Poder Judicial, los inspectores generales del Tribunal de la Inspección Judicial, los jueces de casación y los de los tribunales colegiados, el fiscal general de la República, el director y el subdirector del Organismo de Investigación Judicial; asimismo, al jefe y al subjefe de la Defensa Pública”, señala el artículo 59, inciso 9.

La elección de los altos mandos de la Policía Judicial debe contar con el aval de al menos 12 de los 22 magistrados. En caso de no alcanzar este número, deberán continuar realizando votaciones hasta lograrlo.

Sobre la renuncia

El ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, presentó su renuncia al cargo de subdirector del OIJ dos días después de que los magistrados le negaran el permiso para continuar fuera del Tercer Poder de la República, el cual vence el próximo 8 de mayo. El jerarca afirmó en conferencia de prensa que tomó la decisión de abandonar el Poder Judicial tras 31 años de carrera.

“Quiero dejar algo claro, señor presidente: nunca he negociado mis principios ni valores, solamente le tengo temor a Dios y no me voy a dejar intimidar. Es por eso por lo que hoy, con la frente en alto, anuncio que he decidido renunciar al cargo de subdirector del Organismo de Investigación Judicial, donde estuve por más de 31 años”, finalizó Campos.

Las autoridades del Poder Judicial indicaron que se referirán al tema una vez que el ministro presente su carta de renuncia formal ante los magistrados.