La plaza de Laura Fernández en el Ministerio de Planificación nacional y Política Económica (Mideplan) se mantendrá congelada hasta el primero de febrero de 2026, día en que se realizarán las elecciones presidenciales.

Según una carta firmada por la candidata oficialista el 8 de julio, se le solicitó a la entonces ministra Marta Esquivel que le congelará su nombramiento durante seis meses más, ya que, en un principio, su permiso vencía a finales de julio.

“Requiero el permiso sin goce de salario, para continuar atendiendo de manera personalísima un proyecto incompatible con el ejercicio del cargo público, mismo que requiere de dedicación exclusiva de mi parte durante el plazo indicado”, dice la carta.

La aspirante que ya está ratificada por parte de la Asamblea General del partido Pueblo Soberano (PPSO), justificó su solicitud basándose en el artículo 33 del Reglamento del Estatuto del Servicio Civil.

“Seis meses para asuntos personales del servidor. Esta licencia podrá ser prorrogada hasta por seis meses más en casos muy especiales a juicio del ministro o máximo jerarca de la Institución”, señala la normativa.

La exjerarca de Mideplan y del Ministerio de la Presidencia es la apuesta del oficialismo para la continuidad de los proyectos y promesas que deja pendientes el mandatario Rodrigo Chaves.

Su fórmula la completan Francisco Gamboa, exministro de Economía en el actual Gobierno, y Douglas Soto, exmilitante del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), quienes aspirarán a la primera y segunda vicepresidencia, respectivamente.