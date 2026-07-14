Playa Hermosa corona a los campeones nacionales de surf

Playa Hermosa de Jacó fue el escenario que puso punto final a la temporada 2026 del Circuito Nacional de Surf.

La gran final reunió a los mejores exponentes del país, quienes afrontaron un mar de condiciones complicadas para definir a los campeones nacionales en las 16 categorías del certamen.

Uno de los momentos más destacados de la jornada se vivió en la final del Open masculino. Axel Castro se dejó la victoria de la fecha tras imponerse en una final de alto nivel, consiguiendo su primer triunfo en la categoría reina del circuito.

Sin embargo, el gran premio fue para el limonense Oscar Urbina, quien con su cuarto lugar aseguró los puntos necesarios para proclamarse campeón nacional Open por primera vez en su carrera.

Foto: Eric Chaves / Federación de Surf de Costa Rica

En la rama femenina, Rachel Agüero terminó en la segunda posición por debajo de la venezolana Valeria Ojeda, pero le permitió conquistar el bicampeonato nacional.

La surfista local confirmó el gran momento que atraviesa antes de representar a Costa Rica en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, además de futuras competencias del Tour Regional de la WSL.

Foto: Eric Chaves / Federación de Surf de Costa Rica

Los demás campeones nacionales quedaron definidos de la siguiente manera:

Categorías juveniles

Sub-18 masculino : Tomás Pathenay.

: Tomás Pathenay. Sub-18 femenino : Mikela Castro.

: Mikela Castro. Sub-16 masculino : Amets Garai.

: Amets Garai. Sub-16 femenino : Mikela Castro.

: Mikela Castro. Sub-14 masculino : Koa Bryant.

: Koa Bryant. Sub-14 femenino: Mikela Castro.

Categorías infantiles

Sub-12 masculino : Nills Sollar.

: Nills Sollar. Sub-12 femenino : Isabella Vargas.

: Isabella Vargas. Sub-10 mixto: Isabella Vargas.

Otras modalidades

Máster : Thomas Lange.

: Thomas Lange. Longboard : Lia Díaz.

: Lia Díaz. Bodyboard femenino : Dulce Agüero.

: Dulce Agüero. Bodyboard masculino : Marcos Vargas.

: Marcos Vargas. SUP Surf: Jefferson Tascón.

Con ello, el Circuito Nacional de Surf cerró una temporada marcada por un alto nivel competitivo y dejó definidos a los monarcas nacionales que van por el objetivo de representar al país en competencias internacionales durante los próximos meses.

Sebastián Vargas Sánchez

Colaborador Grupo Extra