Hoy miércoles 17 de setiembre, la Champions League tiene cuatro partidazos que se jugarán en simultaneo a la 1 p.m. hora de Costa Rica.

El Bayern Múnich recibirá al actual campeón del Mundial de Clubes, el Chelsea, en el Allianz Arena, partido que promete tener bastantes goles y emociones

En Anfield, el Liverpool de Arne Slot jugará contra al Atletico de Madrid del Cholo Simeone. Dos equipos con distintos estilos que darán espectáculo.

📽️: Final training session ahead of tomorrows Ucl match vs Chelsea 🔥 pic.twitter.com/eC8br1j87l — Bayern Extreme (@BayernExtreme) September 16, 2025

En el Johan Cryuff Arena, el conjunto del Ajax se enfrentará ante el siempre complicado Inter de Milán, ex finalista de la pasada edición de la Copa de Europa.

Y el último choque de trenes es del actual campeón de la “orejona” el París Saint Germain recibiendo a la Atalanta, comenzando su camino por rivalidar el título europeo.

Escrito por: Francisco Brenes Herrera Colaborador