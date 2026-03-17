Plataforma digital cuenta con directorio para cuido de adultos mayores

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

La plataforma Cuidar.cr es una iniciativa que permite que las personas encuentren cuidadores de adultos mayores, estos tienen la formación y capacidades para cuidar de esta población.

Dentro del directorio se puede filtrar la disponibilidad, ubicación y datos generales de los cuidadores, esto permite que el cuidador se adapte a sus necesidades.

Para poder acceder a este servicio, debe completar el formulario: https://web.imas.go.cr/FormularioAtencion/#/formulario_atencion, o bien dirigirse a alguna de las oficinas del Instituto Mixto de Ayuda Social.

En la plataforma también podrá postularse como cuidador siempre y cuando cuente con lo solicitado.

Estas iniciativas ofrecen un servicio confiable y accesible, diseñado para conectar a quienes necesitan cuidados con personas cuidadoras laborales y capacitadas en Costa Rica.



