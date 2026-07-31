La aplicación Didi se sumó a las voces que cuestionan el proyecto de ley que busca regular las plataformas de transporte en Costa Rica, al considerar que el texto, tal y como está planteado, podría afectar a miles de conductores y usuarios.

La empresa aseguró que la iniciativa requiere modificaciones para evitar restricciones que limiten el acceso a oportunidades de ingresos y reduzcan las opciones de movilidad para la población.

En un pronunciamiento, Didi señaló que comparte el objetivo de contar con una regulación moderna, pero insistió en que esta debe construirse con diálogo entre todos los sectores involucrados.

“Creemos en una regulación que reconozca la realidad de la economía colaborativa y que permita a los conductores seguir generando ingresos de manera flexible, sin imponer barreras que terminen excluyendo a quienes dependen de esta actividad“, indicó la compañía.

La plataforma también manifestó preocupación por algunos de los requisitos contemplados en el proyecto, al advertir que podrían elevar los costos de operación y disminuir la disponibilidad del servicio.

“Una legislación equilibrada debe proteger a los usuarios, brindar seguridad jurídica y, al mismo tiempo, preservar la flexibilidad que caracteriza este modelo de movilidad”, afirmó Didi.

Asimismo, la empresa hizo un llamado a los diputados para abrir espacios de discusión antes de avanzar con la iniciativa; e indicaron estar “dispuestos a participar en un proceso de diálogo técnico que permita construir una regulación que beneficie al país, a los usuarios y a los miles de socios conductores que utilizan la plataforma para generar ingresos”.

La compañía insistió en que el proyecto debe considerar el impacto que tendría sobre quienes dependen de estas aplicaciones como fuente de empleo y sobre los consumidores que utilizan el servicio diariamente. Por ello, reiteró su disposición de colaborar con las autoridades y los legisladores para alcanzar un marco legal que combine seguridad, innovación y competencia, sin afectar el funcionamiento de las plataformas digitales de transporte.