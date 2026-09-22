Plantón reúne a artistas y estudiantes en defensa del presupuesto de Cultura

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

La Plaza de la Democracia se convierte este martes en un punto de encuentro para personas vinculadas con el sector cultural, quienes participan en una manifestación convocada para defender el presupuesto del Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ).

La protesta, coincide con la comparecencia del ministro del ramo Jorge Rodríguez Vives, ante la Comisión de Asuntos Hacendarios, donde se analiza el Presupuesto Nacional para 2027.

Entre quienes reciben el llamado a participar se encuentran estudiantes y docentes de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Uno de los temas que ha generado preocupación es el presupuesto del Centro Costarricense de Cine y Audiovisual ya que los recursos proyectados para 2027 pasarían de aproximadamente ¢1.722 millones en 2026 a ¢898,6 millones, una reducción cercana al 48 %.