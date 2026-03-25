La Planta de Ensamblaje y Prueba de Intel en Costa Rica estaría cerrando, de forma definitiva, a finales del 2026, según detalló la empresa en su informe de resultados del año pasado.

Las labores realizadas en el país se trasladarían a Malasia y Vietnam.

“En vista de estas consideraciones, en 2025 optimizamos nuestra estructura para mejorar la eficiencia operativa y alinear mejor la capacidad con la demanda prevista. Iniciamos la consolidación de nuestras operaciones de ensamblaje y pruebas en Costa Rica en nuestras otras instalaciones, la cual esperamos esté terminada para finales de 2026”, indicó Intel.

Otros procesos que sufrieron un impacto fue la construcción de la nueva planta de fabricación en Ohio, la cual tuvo una reducción en el ritmo de avance, y cancelaron las expansiones planificadas en Alemania (planta de fabricación) y Polonia (planta de ensamblaje y pruebas).

“Hemos adoptado una estrategia de uso de capital más disciplinada, alineando mejor las nuevas inversiones y los hitos clave de los proyectos con la demanda del mercado. Este cambio refleja nuestro enfoque en equilibrar la innovación y el crecimiento de la capacidad con la eficiencia operativa y financiera”, agregaron.

Con respecto a la expansión de proyectos de manufactura, la transnacional señaló que el diseño y fabricación de semiconductores requiere una alta inversión de capital que toma años en generar un retorno económico.

De acuerdo con la empresa, los resultados financieros en los últimos años, registrando pérdidas cercanas a los $19 mil millones, han limitado su capacidad para realizar inversiones.

Ante este escenario se tomaron varias decisiones como traslado de las operaciones de Costa Rica hacia otros países.

El proceso, anunciado en julio del 2025, dejaría cerca de 800 costarricenses sin empleo. La Promotora de Comercio Exterior (Procomer) realizó dos ferias con empresas del sector de manufactura como parte del proceso de transición.