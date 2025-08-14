El Día de las Madres en Costa Rica es mucho más que flores, chocolates y desayunos en la cama. Es una fecha cargada de emociones, donde el cariño se convierte en el mejor regalo y los abrazos en recuerdos imborrables.

Este 15 de agosto, y durante el fin de semana, la agenda nacional se llena de propuestas que van desde espectáculos musicales de primer nivel hasta escapadas rodeadas de naturaleza.

Con conciertos vibrantes, jardines exóticos y experiencias llenas de encanto, la agenda está diseñada para celebrar a mamá de una forma especial, creando momentos únicos para compartir y disfrutar junto a ella en familia.