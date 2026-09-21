Plan Nacional de Desarrollo saca nota 69 de 100: UNA advierte falta de claridad

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

El Gobierno presentó el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública (PNDIP) 2027-2030 con ambiciosas metas sociales, pero una auditoría técnica independiente de la Universidad Nacional (UNA) le otorgó una calificación de “solidez media” (69/100) al señalar que el documento carece de evidencia sobre cómo se lograrán las metas prometidas.

Las promesas oficiales

El plan, presentado por la presidenta Laura Fernández y el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), establece la hoja de ruta de la política pública e inversión para el periodo 2027-2030. Entre los principales compromisos anunciados destacan:

Más de 45.000 bonos familiares de vivienda .

. 20.000 nuevas pensiones del régimen no contributivo.

del régimen no contributivo. 370.000 becas del programa Avancemos y 44.000 beneficiarios de IMAS Impulsa.

del programa Avancemos y 44.000 beneficiarios de IMAS Impulsa. Cobertura de telecomunicaciones en 24 territorios indígenas.

Diagnóstico de la UNA

Aunque la Escuela de Planificación y Promoción Social (EPPS-UNA) reconoce que el plan es coherente, claro y cuenta con un diagnóstico riguroso liderado por Mideplan, determinó que las 169 intervenciones públicas no muestran una estrategia causal integrada que garantice el cumplimiento de las metas.

De las ocho metas nacionales trazadas por el Ejecutivo:

Cuatro registran un nivel de riesgo “medio-bajo” de cumplimiento.

registran un nivel de riesgo “medio-bajo” de cumplimiento. Dos presentan un riesgo “medio-alto”.

presentan un riesgo “medio-alto”. Dos están en riesgo alto: Seguridad Ciudadana (bajar la tasa de homicidios de 16,8 a 15,3 por cada 100 mil habitantes) y Educación (elevar la escolaridad del 60% al 76%).

Puntos ciegos

El informe de la UNA también encendió alarmas sobre vacíos en la distribución territorial y la inclusión social:

Centralización: Solo 3 de las 49 metas sectoriales están desglosadas por regiones o territorios, evidenciando una débil articulación con los gobiernos locales.

Solo están desglosadas por regiones o territorios, evidenciando una débil articulación con los gobiernos locales. Brecha de género: Únicamente el 23,2% de las metas de intervención (57 de 246) incorporan criterios de equidad de género.

El reto para Mideplan

Según el analista de la EPPS-UNA, Carlos Ulate, el éxito del plan dependerá del seguimiento de Mideplan, de la priorización de acciones y de la capacidad de coordinar con los gobiernos locales.

Entre sus recomendaciones, la UNA urgió a hacer públicas las metas sectoriales completas e implementar pruebas de calidad desde el primer año de gestión.