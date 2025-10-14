Un proyecto de ley que propone el cierre de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) plantea que los expedientes y archivos de la institución sean entregados al Ministerio de Seguridad Pública.

En caso de que los documentos contengan investigaciones penales, se remitirían al Ministerio Público.

Por otro lado, aquellos que involucren “secretos de Estado” quedarían bajo custodia de Seguridad Pública.

El expediente 25.070 fue analizado en Corte Plena, y según el informe aprobado por los magistrados, no representa afectaciones en el funcionamiento ni en la organización del Poder Judicial.

La magistrada de la Sala III, Patricia Vargas, presentó el informe durante la sesión de Corte, donde fue avalado de forma unánime.

“Desde el análisis realizado, se concluye que no existe ninguna afectación. Se trata de un traslado relacionado con investigaciones, al menos hacia el Ministerio Público y el OIJ, que ya son competencia de estas instituciones por disposición legal vigente”, explicó Vargas.

La magistrada también señaló que el proyecto podría requerir artículos adicionales y que el traspaso de las investigaciones debe realizarse en un plazo definido para evitar la prescripción.

“Se entiende que es una iniciativa oportuna”, agregó.

¢12.290 millones en cuatro años

La DIS ha recibido un presupuesto total de ¢12.290 millones entre 2022 y 2025. Si el proyecto prospera, esos recursos serían redistribuidos entre otros cuerpos policiales.

La propuesta establece que el 50% de los fondos se destine al OIJ para la contratación de plazas, mientras que el otro 50% se entregue al Ministerio de Seguridad Pública para fortalecer sus operaciones.

Los bienes y equipos de la DIS serían trasladados a Seguridad Pública, que los reasignaría entre los distintos cuerpos policiales.

En cuanto al personal actual de la DIS, pasaría a formar parte de Seguridad Pública, que podría establecer convenios con el OIJ para el traslado de funcionarios.