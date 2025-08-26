La iniciativa que plantea conceder 15 días consecutivos de descanso a los abogados litigantes, fuera de los recesos oficiales del Poder Judicial, genera inquietud entre los magistrados de la Corte Plena.

El proyecto indica que los defensores interesados en este beneficio deben presentar la solicitud ante el Colegio de Abogados, entidad encargada de coordinar con las autoridades judiciales en caso de audiencias programadas.

“Acordado el periodo de vacaciones no podrán señalarse audiencias ni notificarse resoluciones judiciales o administrativas donde la persona abogada sea director del proceso, quedando el asunto suspendido temporalmente”, señala el plan.

El Colegio de Abogados tendría la responsabilidad de regular esta medida para evitar que se utilice como mecanismo dilatorio en los juicios.

Roxana Chacón, magistrada de la Sala II, advirtió sobre el riesgo de que este periodo se conceda en medio de un proceso judicial, y recordó que el Poder Judicial cuenta con dos recesos establecidos: uno en diciembre y otro durante Semana Santa.

Impacto en la mora judicial

Chacón también destacó que la propuesta podría agravar el atraso en la resolución de casos, especialmente en un contexto donde se busca agilizar los procesos.

“Consideramos inviable esta iniciativa, ya que enfrentamos una situación crítica en cuanto a la acumulación de expedientes. Estamos haciendo esfuerzos para que los juicios se mantengan activos”, explicó.

Sandra Zúñiga, magistrada de la Sala III, indicó que operativamente sería algo muy difícil de manejar y aplicar, por la gran cantidad de abogados.

La Corte Plena acordó por unanimidad que la propuesta afectaría la estructura y funcionamiento del Poder Judicial.

38 votos necesarios

Ante la decisión de Corte Plena, el proyecto necesitará un total de 38 votos para ser aprobado en la Asamblea Legislativa.

“Los abogados litigantes no tienen derecho a vacaciones, eso quiere decir que si les llega una notificación cuando están vacacionando inmediatamente deben suspenderlas”, dijo Alejandro Pacheco, diputado proponente.

Pacheco explicó que la intención es que los defensores comuniquen sus fechas de vacaciones al Colegio y coordinar con el Poder Judicial.

Diario Extra consultó al órgano colegiado sobre su posición respecto a la iniciativa, pero al cierre de esta edición no se había recibido respuesta.

Iniciativa de ley

Artículo 9 bis- Los abogados litigantes del sector privado, tendrán derecho a quince días hábiles continuos de vacaciones (con independencia de los cierres colectivos).

Para esto deberán presentar la solicitud al Colegio de Abogados, quien coordinará con el Poder Judicial y demás instituciones públicas dicha solicitud de vacaciones por parte del agremiado o agremiada. Deberá aprobarse un Reglamento por parte del Colegio de Abogados para su respectiva implementación.

Acordado el período de vacaciones, no podrán señalarse audiencias, ni notificarse resoluciones judiciales o administrativas, donde la persona abogada, sea director o directora del proceso, por lo que no correrán los plazos, quedando el asunto suspendido temporalmente.

Roxana Chacón Magistrada de Sala II “Por las razones dadas, el proyecto de ley sugerido pone en peligro los esfuerzos que este Poder Judicial viene realizando con el fin de tener una justicia pronta y cumplida, razón por la cual nos oponemos que el mismo se implemente con los señalamientos realizados en la celebración de juicios y otras diligencias”.

Iris Rocío Rojas Magistrada de Sala I “La sanción de falta grave tampoco soluciona el problema, porque nos paraliza a todo el Poder Judicial, aunque los sancionemos. El interés público debe prevalecer, pero me parece que el término correcto es descanso, todo profesional tiene derecho al descanso, el término vacaciones no está bien utilizado”.