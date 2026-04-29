Plan de tobilleras para agresores domésticos causa división

Una propuesta de ley para imponer el seguimiento electrónico para las personas agresoras de violencia doméstica generó criterios divididos entre magistradas de la Corte Plena.

Esto después de que se presentara un informe en el cual se indicó que el plan afectaba el funcionamiento del Poder Judicial.

El análisis de la propuesta legislativa fue presentado por la magistrada de la Sala III, Patricia Solano.

“El artículo contempla una causal para imponer prisión preventiva por el daño causado al dispositivo electrónico, sin embargo, se presenta como una sanción anticipada y no como medida cautelar. Por estas consideraciones estimo que el proyecto de ley si incide en la organización y el funcionamiento del Poder Judicial”, dijo. A pesar de que el informe fue avalado con 12 votos a favor, tres en contra y siete abstenciones, algunas magistradas cuestionaron lo indicado en el documento.

“No comparto algunas figuras que se dicen del proyecto, lo de la parte presupuestaria ya está superada, lo del reglamento considero que se puede arreglar con una nota, me parece con todo respeto que la discusión no debe ser ahí, está en el hecho de poder mandar a los imputados a la cárcel, ha habido una resistencia de que estas personas no vayan a la cárcel”, afirmó.

Por su parte, la magistrada de la Sala I, Iris Rocío Rojas, sugirió que el tema de la reglamentación debe ser asumida por el Poder Ejecutivo y no por autoridades judiciales.

“Me parece que no afecta al Poder Judicial, ya que las competencias por estos casos ya están dadas para los jueces de la República. No podemos decirle a la población costarricense que el Poder Judicial no va a actuar en una competencia que ya tiene”, explicó.

Rojas calificó de “escalofriantes” las cifras de violencia doméstica: “están matando a las mujeres en Costa Rica, las están matando por la vía de la violencia”.

Para la magistrada de la Sala III, Patricia Vargas, la propuesta es necesaria en momentos de tanta violencia intrafamiliar, sin embargo, afirmó que la competencia de los magistrados en estos informes es determinar si hay o no una afectación al Poder Judicial.

“Al margen de las buenas intenciones del proyecto, está imponiéndole al Poder Judicial la elaboración de un reglamento, y que por normativa le correspondería al Poder Ejecutivo, por esto tengo que decir que hay una afectación a nivel institucional”, dijo.

Debido a que la mayoría de los magistrados indicaron que, si existe una afectación en la organización y funcionamiento del Poder Judicial, el proyecto de ley requiere el apoyo de por lo menos 38 diputados.