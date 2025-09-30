El proyecto para implementar cámaras multa en las carreteras nacionales se encuentra estancado dentro de las oficinas del Consejo Nacional de Concesiones (CNC); esto pese a cumplir casi un año de haber sido anunciado por las autoridades.

Anunciado en diciembre del 2024 por el entonces ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Mauricio Batalla, el proyecto pretendía llegar este año a reforzar el déficit de oficiales de tránsito; sin embargo, según las proyecciones, este podría mantenerse engavetado hasta el 2026.

“Este proyecto tiene la particularidad de que es una iniciativa privada, entonces el proponente recientemente ha estado conformando lo que es el fideicomiso y el consorcio”, detalló Paula Reyes, secretaria técnica del CNC; quien además explicó que, al tratarse de una serie de empresas extranjeras, esto ha dificultado el proceso.

Según las proyecciones de las autoridades, para el cierre de este año ya debía estarse lanzando la licitación del proyecto; sin embargo, todo el procedimiento se podría estar alargando hasta el 2027.

“Dentro de la resolución de inicio estaba establecido un periodo de entre ocho y diez meses para presentar la factibilidad del proyecto; pero esto se da una vez inscrito el contrato del fideicomiso”, destacó Reyes a Diario Extra.

Sumado a ello, el proyecto debe esperar el visto bueno de la Contraloría General de la República, que debe “refrendar el contrato”; es decir, dar la autorización para su desarrollo.

Iniciativas ya conocidas

En 2012, la Sala IV emitió un criterio donde declaraba inconstitucional esta práctica porque se incurre en una “violación al debido proceso y derecho de defensa” de las personas multadas, ya que se notificaría vía edicto a aquellos autos que cuentan con una sanción.

En principio, el proyecto violaba el principio de inocencia ya que no se sancionaba al conductor del vehículo que infringía la norma, sino que la multa recaía sobre el vehículo. Posterior a ello, en 2020 se impulsó el Sistema Integrado para el Control de la Movilidad (Sicom) con una inversión total de $54 millones, sin embargo, las limitaciones presupuestarias provocaron que se estancara.