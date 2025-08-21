Manuel Morales, diputado oficialista, está impulsando el proyecto de ley que brindaría un marco jurídico para la protección del consumidor financiero en casos de estafas o cláusulas abusivas de parte de las entidades bancarias.

“La semana pasada quedó claro que legislar para proteger a los consumidores financieros de las estafas bancarias, es una causa justa y urgente. Pero quiero llamar la atención para aclarar que ese no es el único problema que tenemos los consumidores en Costa Rica.

La realidad es que el país carece de una ley de primer mundo que proteja, de manera integral, a los costarricenses”, externó el legislador durante el control político en el plenario.

La iniciativa fue un requerimiento hecho por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la cual ha brindado acompañamiento al gobierno y los diputados.

Actualmente se encuentra en la etapa final en la Comisión de Asuntos Económicos. “Si no creen que el consumidor financiero está indefenso, que les pregunte a las personas afectadas por la quiebra de Aldesa, donde no se pagaron deudas de unos $200 millones a un grupo de al menos 600 inversionistas, todo lo cual ocurrió bajo las narices de la SUGEVAL.

O que les consulten a las personas afectadas por las quiebras de Coopeservidores, con pérdidas por ¢158.000 millones y una afectación a 5.500 ahorrantes e inversionista y Desifyn por ¢21.968 millones, para poner ejemplos del sector bancario”, agregó Morales.

Falla del mercado

El economista y director de la Academia de Centroamérica, Ricardo Monge, indicó que el mercado ha fallado en proteger adecuadamente a los consumidores de productos financieros.

“El libre juego de la oferta y demanda no garantiza que el consumidor no sufra de posibles abusos por parte de algunos operadores financieros, debido a que estos cuentan con más información que los consumidores”, señaló. Monge insistió en la importancia de que el Estado mantenga una supervisión efectiva para resguardar a los ciudadanos, sin desalentar la innovación en el sector.

Superintendencias en contra del plan

En la comisión los representes de las superintendencias dieron sus razones para oponerse al proyecto:

• Falta de independencia por la supervisión que realizaría el Ejecutivo a través del MEIC.

• Entrega de datos confidenciales del Centro de Información Crediticia (CIC) de la Sugef al MEIC.

• Conflictos de interés con los bancos estatales, ya que en la designación de sus juntas directivas participa el ministro de Economía.

• Mayores costos por regulación y supervisión, debido al establecimiento de un nuevo canon que pagarían las entidades supervisadas.

• Sanciones desproporcionadas, como la suspensión de actividades y el cierre de operaciones de entidades financieras.

• Duplicidad de funciones y conflictos de competencias entre las superintendencias y el MEIC.

• Responsabilidad solidaria de juntas directivas, gerencias y promotores, incluso sin dolo ni culpa.

Protección del consumidor financiero

El proyecto, tramitado bajo el expediente 24.616, tiene como objetivo fundamental crear una regulación especial para la protección a los derechos del consumidor de productos o servicios financieros por medio de una oficina especializada bajo la dirección del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).

En el pasado, Morales le indicó a Diario Extra que a finales de agosto iban a retomar las últimas audiencias para dictaminar el texto que pasaría a votación en el plenario.

Manuel Morales Diputado oficialista

“El mercado bancario junto con las superintendencias se resisten al cambio. Nos dicen que aceptan una ley que defienda a los consumidores, solo si la defensa del consumidor la asumen las propias superintendencias. ¿Creen que es correcto promover un mecanismo donde el conflicto de intereses es evidente?”.