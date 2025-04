Si usted está estrenando carro, no se confíe. El circular con una placa provisional no lo exime de la restricción vehicular.

Las placas AGV significan Agente Vendedor y son un documento emitido por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), a través del Consejo de Transporte Público (CTP).

Este permiso es otorgado a las agencias de vehículos para que los autos recién importados y vendidos transiten legalmente en Costa Rica, mientras se completa el proceso de inscripción y obtención de las placas oficiales.

No obstante, las temporales también incluyen un número que determina los días en los que no se puede circular, según la terminación.

“Es igual. Aplica con el último dígito del permiso AGV, por lo que, si una persona circula con su placa provisional un lunes y esta termina en 1 o 2, puede ser multada”, explicó Carlos Ávila, viceministro de Transportes.

Según información del MOPT, la restricción aplica para la Circunvalación y las calles internas del casco central, y en caso de incumplimiento, la multa asciende a ¢26.062.

El horario de restricción es de 6:00 a.m. a 7:00 p.m.

Otras situaciones

“Es importante que los vehículos nuevos porten su AGV original, ya que, si no lo tienen, pueden ser sancionados por Dekra, el marchamo e incluso enfrentar el decomiso del vehículo por no portar placas. Esto se debe a que no habría un documento que respalde su circulación en el país”, explicó a Diario Extra Andrea Segura, subjefa de Operaciones Policiales.

Además, el propietario debe portar la póliza del permiso especial de circulación y la factura de compra, para verificar la cantidad de días que lleva el vehículo en circulación, ya que dispone de 45 días hábiles a dos meses para transitar mientras se tramitan las placas definitivas.

Recomendaciones

Segura recomienda verificar la AGV al momento de adquirir el vehículo y consultar con la agencia la fecha en que estarán disponibles las placas definitivas.

Esto es fundamental, ya que el vehículo podría estar inscrito, lo que invalidaría las placas provisionales y expondría al propietario a multas.