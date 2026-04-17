Un restaurante costarricense se posicionó entre las 15 mejores pizzerías de Latinoamérica en el ranking de 50 Top Pizza, tras escalar desde el puesto 46 el año anterior.

El propietario, Sebastián Diego Gallucci, vivió el anuncio con una mezcla de tensión y emoción.

“Estoy súper emocionado de representar a Costa Rica en esta clase de ámbitos fue muy estresante pero también muy divertido”, relató sobre la premiación.



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“Pasar del puesto 46 al 15 en Latinoamérica se siente simplemente irreal. Aún lo estamos asimilando y nos sentimos profundamente agradecidos”, agregó.

El momento fue aún más especial cuando recibieron el Green Oven Award, que reconoce a la pizzería más sostenible de la región, distinción que han obtenido durante tres años consecutivos.

Este reconocimiento no es aislado. La propuesta del restaurante también ha sido destacada a nivel nacional, manteniéndose durante tres años consecutivos como la mejor pizza del país.

“Por tercer año consecutivo, hemos sido nombrados la mejor pizza de Costa Rica, y ganar nuevamente el Green Oven Award significa muchísimo para nosotros”, afirmó Gallucci, quien resaltó el valor que tiene cada uno de estos logros para el crecimiento del proyecto.

“Nuestro equipo es increíble. Es leal, comprometido y cree en el proyecto de ser el mejor restaurante de Costa Rica. Dan todo lo que pueden. Somos como una gran familia: trabajamos muy duro juntos, disfrutamos juntos y crecemos juntos”, expresó.



Restaurante también recibió el Green Oven Award.

Incluso, destacó la continuidad de su personal: “He tenido personas conmigo desde el primer día”.

“Nuestra nueva ubicación y nuestro nuevo menú realmente han transformado el restaurante, y no podríamos estar más orgullosos de lo que hemos construido”, comentó.

El crecimiento también ha estado ligado a momentos que marcaron su historia. “Recibí un correo diciendo que estábamos entre las mejores pizzas de América Latina… estaba en shock absoluto”, recordó sobre el primer acercamiento con el ranking, un punto de inflexión que impulsó aún más el desarrollo del proyecto.

Con una propuesta que combina calidad, sostenibilidad y constancia, este restaurante no solo celebra sus logros, sino que también reafirma el potencial de Costa Rica para destacar en la escena gastronómica internacional.