Pizote es víctima de oreros en Crucitas: autoridades lo rescatan

Un pizote fue rescatado el Viernes Santo por oficiales de la Fuerza Pública en Crucitas, frontera norte, luego de caer en un hueco provocado por actividades de minería ilegal en la zona.

De acuerdo con las autoridades, el incidente evidencia, el impacto ambiental que generan los llamados oreros, quienes además de utilizar sustancias químicas altamente tóxicas, modifican el terreno con excavaciones y túneles que se convierten en trampas para la fauna silvestre.

Declaraciones del oficial de la Fuerza Pública, Leonardo García Morán.

De acuerdo con el reporte, el animal fue ubicado durante un patrullaje preventivo, cuando los oficiales inspeccionaban uno de los múltiples fosos presentes en el área. En el fondo del hueco observaron al pizote, visiblemente agotado tras quedar atrapado sin posibilidad de salir por sus propios medios.

Pizote fue rescatado por las autoridades en la zona. Foto: MSP.

Ante la situación, los policías improvisaron un sistema de rescate utilizando un mecate y varillas, con el fin de extraer al mamífero de forma segura. Tras varios intentos, lograron sacarlo a la superficie.

Una vez liberado, el pizote huyó rápidamente del lugar, regresando a su hábitat natural.

Las autoridades señalan que este tipo de casos no es aislado.

Pizote fue rescatado por las autoridades en la zona. Foto: MSP.

En Crucitas, la Fuerza Pública ha rescatado anteriormente diversos animales afectados por la minería ilegal, incluyendo una tortuga terrestre, un oso hormiguero y numerosos perros que han sido encontrados dentro de túneles o abandonados en la zona.