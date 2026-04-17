Pitbulls e Inter San Carlos encienden los cuartos antes de jugarse

Fecha de publicación: 29 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 29 de octubre de 2026

La serie de los cuartos de final de Liga de Ascenso entre Pitbulls Santa Bárbara FC e Inter San Carlos se empezó a jugar antes del pitazo inicial.

El encuentro de ida entre ambas escuadras estaba programado para jugarse este lunes 20 de abril a las 7:00 p.m. en el Estadio Carlos Alvarado. No obstante, el conjunto sancarleño solicitó cambiar el horario para las 5:00 p.m. debido a un desacuerdo del equipo local con la televisora encargada de la transmisión.

Sin embargo, en el cuadro azulnegro se sintieron frustrados debido a que aprecian que no hay una igualdad de condiciones en el equipo rival, sobre todo porque el juego de vuelta se estaría disputando a la misma hora que ellos pidieron.

Bryan Sánchez, director técnico de Pitbulls, habló en exclusiva en el programa Tiempo Extra Radio explicando lo sucedido y el sentir dentro del camerino barbareño.

“Nosotros teníamos una carta de la municipalidad diciéndonos que el estadio no estaba para esa hora. Al final, Inter San Carlos hizo una nota, solicitando los puntos si nosotros no acatábamos el horario que puso la televisora. Entonces, para evitar cualquier problema hacia nuestra institución, lo que hicimos fue pasar el partido a las 5:00 p.m.”

¿No generó molestia a lo interno?

“Nos parece que no estamos en igualdad de condiciones. Nosotros tenemos una cantidad aceptable de aficionados que no van a estar porque a esa hora no puede venir. Sabemos que Inter San Carlos juega a las 7:00 p.m. los sábados o lunes, ténganlo por seguro que nos van a llenar el estadio”.

Por su parte, el director deportivo de los Tafas, Yosimar Arias respondió a las declaraciones del estratega de Pitbulls, declarando que ellos se apegaron a lo que dice el reglamento de competición.

“Que ellos no hayan llegado a un acuerdo con la televisora eso no es problema del Inter. En el reglamento lo dice claro, si no hay un acuerdo entre el equipo local y la televisora, pueden hasta perder los puntos. Igual es algo que no nos interesa para nada, nos interesa jugar y que gane el mejor dentro de la cancha”.

Arias también comentó que la institución siempre estuvo dispuesta a ayudar a la propia Liga de Ascenso y sus diferentes equipos con este tipo de situaciones.

“Estamos anuentes a colaborar en la Segunda División. Hemos ayudado a diferentes equipos a cambiar horarios, pero bueno, yo creo que estamos en cuartos de final, y nosotros nos apegamos a una programación que nos había pasado la televisora”.

Más allá de la situación, ambos clubes aseguran estar listos para disputar el encuentro y que van en búsqueda de la ventaja para la vuelta que se jugará en el Estadio Carlos Ugalde Álvarez.

Sebastián Vargas Sánchez

Colaborador de Grupo Extra